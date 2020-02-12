Как демографический спад влияет на политику в Центральной Европе

12.02.2020, 22:14, Новости дня

Лидеры стран Центральной Европы и Балкан, встревоженные демографическим спадом, принимают меры, призванные остановить снижение рождаемости.

Некоторые из этих мер напоминают, однако, фашистское, а то и коммунистическое прошлое: апелляции к патриотизму и семейным ценностям в сочетании с налоговыми льготами и наградами для пар, у которых рождаются дети.

Либеральные критики обвиняют популистские правительства в использовании угрозы уменьшения населения для проведения в жизнь почвеннической программы и борьбы с феминизмом. Официальные лица возражают, что, если они не смогут предотвратить демографический кризис и повысить рождаемость, то правительства не смогут покрыть расходы на пенсии и медицинское обслуживание старшего поколения.

Миграционные тенденции препятствуют борьбе за увеличение процента коренного населения и привлечение большего числа молодых работников для финансирования будущих расходов на социальное обеспечение. Молодежь все чаще покидает Центральную Европу, стремясь обрести лучшую жизнь в процветающих западноевропейских государствах.

В Венгрии, где коэффициент рождаемости снизился до 1,49 (уровень, необходимый для поддержания уровня населения, составляет 2,1), премьер-министр Виктор Орбан предложил помощь в строительстве жилья и сокращение ипотечного кредита, чтобы стимулировать рождаемость. Матери пожизненно освобождаются от подоходного налога, если воспитывают четырех или более детей. Женщины, вступающие в брак в возрасте до 40 лет, могут получить государственный заем в размере 36 000 долларов с полным списанием долга после рождения третьего ребенка.

В прошлом месяце популистский лидер Венгрии объявил о подчинении государству шести клиник по лечению бесплодия, которые предложат бесплатное лечение, или ЭКО.

Объявив о бесплатном лечении ЭКО, которое началось с 1 февраля, Орбан объявил, что фертильность имеет для страны стратегическое значение. «Если мы хотим венгерских детей, а не иммигрантов, и того, чтобы венгерская экономика могла дать необходимое финансирование, то единственное решение – потратить как можно больше средств на поддержку семьи и воспитание детей», – сказал Орбан на конференции, состоявшейся в январе в Будапеште.

Правительство Польши ежемесячно выплачивает семьям 500 злотых (около 125 долларов) на каждого ребенка после первого. Правящая в стране партия «Право и справедливость» ввела пособие после победы на выборах в 2015 году, включив положение о нем в свою программу Family 500+, которая стала моделью для соседних стран, также пытающихся остановить снижение рождаемости.

Настроения, вдохновляющие подобную практику в Центральной Европе, вызывают тревогу у феминисток и в либеральных кругах. Их беспокоит то обстоятельство, что правительства, контролируемые популистскими партиями, ставят во главу угла рост населения и воспитание детей не только по экономическим причинам. Они опасаются, что популисты используют щедрые льготы для покупки голосов.

И обвиняют популистов-почвенников, заявляющих, что иметь или не иметь детей – вопрос не сугубо семейный, но общественный, в стремлении вернуться в патриархальнве времена, когда участие женщины в социальной жизни сводилось к деторождению. По словам критиков, некоторые из высказываемых рекомендаций унижают человеческое достоинство, а бесплатное ЭКО напоминает эпизод из бестселлера антиутопического романа Маргарет Этвуд «Рассказ служанки».

«Можем ли мы просто объявить, что с этого момента Венгрия является Галаадом?», – спросила венгерская журналистка Анита Комувеш в «Твиттере», имея в виду страну, изображенную Этвуд на страницах романа.

Другие либеральные критики обвиняют Орбана, говорящего, что он хочет «увеличения населения, а не иммиграции», и остальных популистов из Центральной Европы в использовании указанных программа целях борьбы с иммиграцией. После кризиса с беженцами в 2015 году государства Центральной Европы оказали сопротивление предложениям по распределению мигрантов во всех государствах ЕС.

В обнародовном в прошлом году «Плане действий по защите семьи», включающий стимулы для молодых семей, говорится: «В Европе рождается все меньше и меньше детей. Для Запада ответ – иммиграция. На каждого не родившегося ребенка должен прийти другой, и все будет хорошо… Венгры думают иначе. Нам не нужны цифры. Нам нужны венгерские дети».

Венгерское правительство прогнозирует, что меры по поощрению рождаемости приведут к рождению 4000 человек дополнительно. А согласно данным Центрального статистического управления Польши, число родов выросло на 13 процентов с момента введения в действие мер по стимулированию рождаемости.

Однако эксперты-демографы скептически относятся к тому, что инициативы, осуществляемые в Центральной Европе, дадут что-то большее, чем временные изменения. В качестве примера они приводят Россию, где признано, что долгосрочные программы «деньги для детей» мало способствовали увеличению населения, которое, согласно прогнозам, сократится с 142 миллионов до 110 миллионов к 2050 году.

Тем не менее, правительства стран Центральной Европы не одиноки в своем беспокойстве по поводу уменьшения численности. Хорватия, занимающая пятое место в мире по темпам сокращения населения, заняв на шесть месяцев председательское место в Евросоюзе, объявила центральной проблемой проблему демографическую.

Германия стремится повысить рождаемость с помощью льгот для молодых родителей, причем пары получают щедрое пособие в течение двух лет после рождения ребенка, если оба работают неполный рабочий день. В стране отмечен рост рождаемости, но доля людей старше 65 лет, как ожидается, вырастет к 2035 году до 27,3 процентов (в 2017-м этот показатель составлял 21,6 процента).

Однако, в отличие от Орбана, правительство Ангелы Меркель считает, что миграция имеет решающее значение для прекращения демографического спада рабочей силы, и смягчает правила для предприятий, ищущих квалифицированных молодых работников за пределами Европы.