Страны НАТО договорились о расширении учебной миссии в Ираке

12.02.2020, 22:14, Новости дня

Министры обороны стран НАТО в среду договорились расширить тренировочную миссию НАТО в Ираке, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Это решение стало ответом на призыв президента США Дональда Трампа расширить роль альянса на Ближнем Востоке

По словам Столтенберга, НАТО возьмет на себя некоторые мероприятия по боевой подготовке, которые выполняет возглавляемая США международная коалиция по борьбе с «Исламским государством». Таким образом, решение не обязательно требует увеличение западного контингента в Ираке.

«Сегодня министры… достигли принципиальной договоренности о расширении тренировочной миссии НАТО, – сказал Столтенберг на пресс-конференции. – На первом этапе это подразумевает, что альянс возьмет на себя часть тренировочных функций международной коалиции».



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Страны НАТО договорились о расширении учебной миссии в Ираке

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