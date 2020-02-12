Facebook рассказал о предотвращении «российской разведывательной операции» против Украины

12.02.2020, 22:10, Новости дня

Администрация социальной сети Facebook удалила три группы не связанных между собой аккаунтов из России, Ирана, Вьетнама и Мьянмы в рамках борьбы с попытками иностранного государственного вмешательства, сообщается в пресс-релизе компании.

78 заблокированных аккаунтов, 11 страниц и 29 групп, а также четыре аккаунта в инстаграме были связаны с Россией. Через эти аккаунты и страницы в соцсети публиковались новости об Украине и соседних с Россией странах, конкретно о сбитом в 2014 году малайзийском «Боинге» и о российской военной операции в Сирии. Благодаря расследованию Facebook была выявлена связь этих аккаунтов с российской разведкой. Подробностей о расследовании в заявлении Facebook нет.

 

По словам представителя соцсети, владельцы аккаунтов пытались выдать себя за жителей Украины для управления группами и страницами, публикации и комментирования различного контента. Некоторые из них представлялись гражданскими журналистами, пытались связаться с политиками и другими общественными деятелями в стране.

Всего «неправомерные» посты видели около 500 подписчиков страниц, около 6150 участников групп и около 100 пользователей учетных профилей Instagram.

Россию уже не раз обвиняли во вмешательстве в дела других стран через фейковые аккаунты в социальных сетях. 25 июля 2019 года комитет Сената США по разведке опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году. В октябре 2019 года американские сенаторы сообщили о росте активности российской “фабрики троллей”, которые “по указанию Кремля”, пытались повлиять на выборы. По их мнению, такое может произойти и при голосовании в 2020 году. 

 



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Facebook рассказал о предотвращении «российской разведывательной операции» против Украины

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