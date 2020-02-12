Белорусским анархистам дали семь лет колонии за «коктейль Молотова», брошенный в двери СИЗО

12.02.2020, 22:10, Новости дня

Белорусских анархистов Никиту Емельянова и Ивана Комара 12 февраля минский суд приговорил к семи годам колонии усиленного режима каждого по обвинению в повреждении зданий Минского городского суда, Минского следственного изолятора и в попытке повредить СИЗО повторно. Их также обвиняют в изготовлении опасного приспособления («коктейля Молотова»). Подсудимые вину не признали. С октября 2019 года они находились под стражей, сообщила из зала суда белорусская служба Радио Свобода.

По версии следствия, ранее в сентябре Никита Емельянов кинул лампочку с красной краской в здание Минского городского суда. Нанесенный зданию вред эксперты оценили в 143 белорусских рубля ($65). Емельянов вину признал и пояснил, что таким образом протестовал против суда над другим анархистом, Дмитрием Полиенко.

В октябре Емельянов кинул «коктейль Молотова» в двери СИЗО на улице Володарского в Минске. Бутылка не загорелась, и он повторил попытку через неделю. Во второй раз жидкость разлилась у дверей и загорелась. Нанесенный дверям здания ущерб оценили в 1,5 рубля ($0,7). В суде обвиняемый заявил, что так высказывал протест против политических заключенных в Беларуси.

Иван Комар снимал эти акции на видео, в чем сознался, но не признал себя виновным в повреждении зданий.

Вначале Емельянова и Комара обвинили в повреждении исторического памятника, так как изолятор находится в здании, признанном историко-культурной ценностью, но позже вину переквалифицировали на «повреждение здания общеопасным способом». Суд решил, что следствие не доказало намерения обвиняемых повредить памятник культуры.

Никита Емельянов на оглашении приговора заявил, что считает его политически мотивированным и будет оспаривать.