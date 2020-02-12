На карантинном лайнере появились ТВ-программы на русском языке

12.02.2020, 22:10, Новости дня

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Россияне, находящиеся на стоящем в карантине круизном лайнере Diamond Princess, получили возможность смотреть телевизионные программы на русском языке.

"В сетке телевещания появились российские программы, периодически распространяется дайджест печатных СМИ, в том числе на русском языке", — сообщило посольство РФ в Японии на своей страничке в Facebook.

Дипломаты также отметили, что в целом улучшилась ситуация и со снабжением судна. Среди россиян заразившихся новым типом коронавируса по-прежнему нет.

По данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, общее число заболевших коронавирусом на судне достигло 175 человек. Лайнер стоит на карантине у берегов Иокогамы уже 8 дней.



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На карантинном лайнере появились ТВ-программы на русском языке

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