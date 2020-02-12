Дефицит бюджета вырос в январе до 159,9 млрд рублей

12.02.2020, 22:10, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа - АвтоГазРесурс

По предварительной оценке, дефицит бюджета составил в январе 159,9 млрд руб. (2% ВВП), сообщает Минфин. При этом доходы бюджета составили 1,556 трлн руб. (7,6% к общему объему доходов на 2020 г.), расходы — 1,716 трлн руб. (8,8%).

"Дефицит в январе 2020 г. соответствует кассовому плану и связан с увеличением расходов, в том числе, и на социальную сферу", — отметил Минфин.

Федеральная налоговая служба (ФНС) перечислила в бюджет 987,77 млрд руб. (7,5% к намеченным на 2020 г. показателям), Федеральная таможенная служба (ФТС) — 357 млрд руб. (6,7%), другие федеральные органы — 211 млрд руб. (11,2%).

Расходы на социальную политику составили в январе 505,1 млрд руб. (10,1%), на оборону — 197,4 млрд руб. (6%), на безопасность — 133,7 млрд руб. (5,4%), на экономику — 84 млрд руб. (3,1%), на ЖКХ — 42 млрд руб. (16%), на общегосударственные вопросы — 127,3 млрд руб. (7,1%), на образование — 136,2 млрд руб. (15%), на здравоохранение — 300 млрд руб. (29,2%), на обслуживание государственного и муниципального долга — 58,1 млрд руб. (6,5%). Межбюджетные трансферты составили 73,7 млрд руб. (7,3%).

Профицит бюджета составил в 2019 г. 1,8% ВВП. Закон о бюджете на 2020 г. предусматривает профицит бюджета в размере 0,8% ВВП.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Дефицит бюджета вырос в январе до 159,9 млрд рублей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.12 / Скворцова заявила об увеличении продолжительности жизни россиян на полгода

27.12 / Видео: Столкновение военных РФ и США в Сирии

10.02 / Ведущая «Вестей» расхохоталась до слез, читая текст новости о выплатах льготникам

30.01 / На задержанном из-за коронавируса круизном лайнере в Италии оказались 67 россиян

11.02 / «Локомотив» нацелен на покупку нападающего сборной Италии

30.01 / DM — в отпуск на Луну — бывший астронавт уверен, что скоро это станет обычным делом

23.12 / Брежнева показала маму и сестер

08.02 / НАСА нашло проблемы в ПО разработанного Boeing корабля

05.12 / Путин пообещал рассмотреть введение понятия «уличная медицина»

23.01 / Отменен приговор трансгендеру Мишель

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика