ЦБ после выкупа акций Сбербанка продаст их обратно на рынке

12.02.2020, 22:10, Новости дня

Банк РФ выставит обратно на продажу выкупаемые акции Сбербанка по оферте у акционеров, возможно, через повторное публичное размещение (SPO), сообщил журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Оферта выставляется только владельцам голосующих акций (обыкновенных).

Правительство покупает у ЦБ госпакет акций Сбербанка в размере 50 процентов по рыночной цене и по закону необходимо направить предложение о выкупе акций другим акционерам.

По закону Банк РФ обязан выкупить и продать акции до конца 2022 года. В ЦБ не ожидают, что будет большой отклик на эту оферту.

Акции Сбербанка – одни из самых привлекательных на рынке. В прошлом году стоимость акций Сбербанка на рынке несколько раз обновляла исторический максимум.

Если будет много желающих продать акции по оферте, то "проведем SPO, если их будет немного, то в рынок продадим. Это зависит от объема". "Мы купим эти акции на рынке, а потом их продадим, должны будем в течение двух лет с небольшим продать на рынке", — уточнил первый зампред ЦБ (цитата РИА Новости).