Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

12.02.2020, 22:10, Новости дня

Российская теннисистка, 101-я ракетка мира Анастасия Потапова в 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге в двух сетах за один час 35 минут обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович – 7:6 (7:2), 6:3.

Потапова дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 13, а у Томлянович, занимающей 57-е место в рейтинге WTA, два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейка из 13.

Таким образом, российская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира, где ей будет противостоять победительница встречи Вероника Кудерметова (Россия, №38) – Кики Бертенс (Нидерланды, №8).