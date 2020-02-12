В российской больнице повесили замок на туалетную бумагу. И вот почему

12.02.2020, 22:09, Новости дня

Чиновники назвали такую меру необходимостью.

Замок на держатель туалетной бумаги в стоматологической клинике Тобольска повесили, чтобы бумагу не воровали. Об этом рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина. По ее словам, в больницах региона нередко приходится прибегать к подобным мерам.

«Точно так же пропадают одноразовые стаканчики, неоднократно мы видим в соцсетях, как граждане предлагают взять домой бесплатные бахилы в поликлиниках. Есть даже факты пропажи съемных блоков для освежителей воздуха», — пояснила Малыгина.

Замок на держателе туалетной бумаги в областном департаменте здравоохранения назвали необходимостью, так как не все пациенты ведут себя порядочно. Иногда, по словам Малыгиной, приходится ставить несъемные дозаторы жидкого мыла, так как их тоже воруют.



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В российской больнице повесили замок на туалетную бумагу. И вот почему

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