В российской больнице повесили замок на туалетную бумагу. И вот почему

12.02.2020, 22:09, Новости дня
Чиновники назвали такую меру необходимостью.
Замок на держатель туалетной бумаги в стоматологической клинике Тобольска повесили, чтобы бумагу не воровали. Об этом рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина. По ее словам, в больницах региона нередко приходится прибегать к подобным мерам.
«Точно так же пропадают одноразовые стаканчики, неоднократно мы видим в соцсетях, как граждане предлагают взять домой бесплатные бахилы в поликлиниках. Есть даже факты пропажи съемных блоков для освежителей воздуха», — пояснила Малыгина.
Замок на держателе туалетной бумаги в областном департаменте здравоохранения назвали необходимостью, так как не все пациенты ведут себя порядочно. Иногда, по словам Малыгиной, приходится ставить несъемные дозаторы жидкого мыла, так как их тоже воруют.
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