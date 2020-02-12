В России заказали поезд для «духовного возрождения» страны за 800 тысяч рублей

12.02.2020, 22:09, Новости дня

Согласно описанию, она призвана укрепить единство российской нации.

Новосибирские власти разместили аукцион на организацию акции «Поезд за духовное возрождение России». Максимальная цена контракта — 800 тысяч рублей, средства выделят из регионального бюджета. 

Закупка пройдет в рамках духовно-просветительской акции «За духовное возрождение России». Согласно описанию, она призвана укрепить единство российской нации, нравственных основ в обществе и привести в гармонию межнациональные отношения.

Мероприятие с поездом должно пройти с 24 по 30 апреля в Новосибирске, Бердске, Тогучинском, Чулымском, Каргатском и других районах Новосибирской области. Подрядчик, которого выберут в ходе торгов, должен организовать церемонию открытия акции на вокзале Новосибирск-Главный, а также церемонию награждения участников.

В рамках этой акции проведут научно-практические конференции «Государство, Общество и Церковь» в Новосибирске и области. Они пройдут в формате круглых столов на тему «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание — как основа межэтнического и межконфессионального согласия в Новосибирской области».

Кроме того, подрядчик должен будет организовать работу режиссёра и постановочной группы, чтобы провести не менее 10 концертов в Новосибирске и районах области.

Для участников акции подготовят призы: настенные часы с символикой, термосы, внешние аккумуляторы и смарт-браслеты. Также подрядчик должен сделать сувенирные магниты, пакеты и значки, снять фильм об акции продолжительностью не меньше 10 минут.

В 2018 году поезд проехал по 125 населённым пунктам региона. В рамках акции оказывали социально-медицинское обслуживание, проводили профилактические и правовые консультации. Также в состав поезда входил вагон-храм.

Ранее Минобороны решило построить колоссальный православный храм.



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В России заказали поезд для «духовного возрождения» страны за 800 тысяч рублей

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