В Кремле не нашлось любителей икон с Путиным

12.02.2020, 22:08, Новости дня

Их продавали в Сети за 80 тысяч рублей.

Президент Владимир Путин не поддерживает появление икон со своим изображением, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, подобные сувениры также не одобряют в Кремле.

«Мы это не приветствуем, да и сам президент это не приветствует. И вряд ли, наверное, это можно назвать иконой. Наверное, подобные изображения неуместны были бы», — сказал Песков.

Икону с Путиным обнаружил пользователь Twitter. По его словам, изображение продавалось почти за 80 000 рублей в аэропорту Пулково. В комментариях предположили, что это ежедневник с обложкой в стиле иконы. Впрочем, товар так или иначе продаётся в церковной лавке.



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В Кремле не нашлось любителей икон с Путиным

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