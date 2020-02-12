Ради спасения от коронавируса: россияне выгнали на улицу 15 китайцев

12.02.2020, 22:08, Новости дня

15 граждан Китая снимали квартиры, но жильцы дома подумали, что те заражены инфекцией.

Жители одного из домов в Нефтеюганске решили обезопасить себя от коронавируса. Они заподозрили у арендующих по соседству квартиры китайцев коронавирус и позвонили в Роспотребнадзор.

Но этого показалось недостаточно, поэтому жильцы решили сообщить о своих опасениях и в правоохранительные органы. Сотрудники Роспотребнадзора отреагировали оперативно, приехали и отправили 15 граждан Китая на обследование в инфекционное отделение больницы.

В свою очередь сотрудники полиции проверили документы китайцев, и выяснили, что те находятся в России на законных основаниях: они работают в организации «Свет Энергия». Причем, все иностранцы – высококвалифицированные кадры и не раз приезжали в Югру по служебным делам.

В больнице же заявили, что никаких опасных вирусных заболеваний у иностранцев не выявлено.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер обвинил министров здравоохранения и социальных отношений в том, что они не информировали население двух поселков, где открыли пункт по карантину для граждан Китая. А до этого случая пенсионерка в Екатеринбурге перегородила дорогу автобусу с китайцами, которых везли в местный оздоровительный центр.



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Ради спасения от коронавируса: россияне выгнали на улицу 15 китайцев

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