В центре Москвы рекламируют запрещенный снюс

12.02.2020, 22:08, Новости дня

Жители столицы возмутились пиаром опасных веществ.

В издание «Блокнот» обратился житель Москвы, который сообщил, что в районе Аэропорт открыто рекламируется запрещенное вещество снюс. На рекламном щите с характерным заголовком Black market (Черный рынок) перечислен курительный ассортимент магазина: табак, кальяны, шиша, вэйп, ножи. И в числе прочего — снюс.

Щит установлен около магазина по адресу Верхняя Масловка, 21.

В январе 2015 года Госдума внесла дополнения в закон «Об охране здоровья граждан». Согласно новым поправкам был установлен запрет на продажу «сосательного табака». Однако, в результате неточной формулировки, производители смогли реализовывать бестабачные смеси с экстрактом никотина.

Что бы ни рекламировали на щите «Черного рынка», жители района высказали крайнее возмущение происходящим. «Здесь по улице ходят люди, дети возвращаются из школы, а на самом виду красуется щит с рекламой опасных запрещенных веществ! Куда смотрит Роспотребнадзор и полиция?»

12 февраля 2020 Роспотребнадзор опубликовал предупреждение, в котором четко описаны последствия употребления снюса: в частности, сосательный табак более токсичен, чем традиционные сигареты. Вредные вещества находятся в полости рта дольше, чем дым, а значит в организм человека попадает больше вредных веществ.

К тому же в снюсе концентрация никотина выше, и это приводит к формированию мгновенной физической зависимости.

«Снюс не помогает бросить курить», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Москвичи требуют немедленно убрать рекламу возле магазина Black Market, а также провести проверку ассортимента.