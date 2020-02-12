Жадные и ленивые: в РПЦ назвали 5 причин, по которым мужчины отказываются платить алименты

12.02.2020, 22:07, Новости дня

Протоиерей назвал грешниками тех, кто отказывается от своих детей.

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов назвал пять причин, по которым мужчины отказываются выполнять родительские обязанности.

«Во-первых, они жадные. Во-вторых, они своих бросают, вопреки красивым лозунгам, в-третьих, они маменькины сынки и у них нет в головах и сердцах никакой ответственности за своих детей, они бессовестные. В-четвертых, они трусы. В-пятых, они ленивы и не хотят трудиться, чтобы дать достойное содержание брошенным детям».

Протоиерей назвал грешниками тех, кто отказывается от своих детей. Он подчеркнул, что такие люди не отличаются от животных.

«Они отказываются от того, чтобы быть человеком и превращаются просто в таких млекопитающих, у которых брака нет, они соединяются в определённый период своей жизни. Так же стали и люди — расчеловечились. И вот это расчеловечивание — это есть грех, потому что царствие небесное — оно для людей, а не для животных».

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