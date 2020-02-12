Английская королева продает свою московскую квартиру с видом на храм Христа Спасителя

12.02.2020, 22:06, Новости дня

У Елизаветы II четыре квартиры в элитном доме в столице России.

Королева Великобритании Елизавета II решила избавиться от своей московской недвижимости. Как сообщает журнал «7 дней», английская королева владеет четырьмя квартирами в «золотой миле» столицы России. Причем все четыре элитные квартиры находятся на разных этажах одного дома по адресу Первый Обыденский переулок.

В крупном агентстве недвижимости Москвы рассказали, что из окон открывается роскошный вид на центр и храм Христа Спасителя.

Кадастровая стоимость всех квартир площадью почти 840 квадратных метров составляет 540 миллионов рублей. Однако королевская особа решила продать пока только одну – на 250 квадратных метров. Риелтор Константин Носов оценил стоимость квадратного метра этого жилья от одного до полутора миллиона рублей.

Также известно, что все квартиры королевы Елизаветы II арендуют сотрудники посольства Канады в России.

В 2018 году Игорь Сечин приобрел пятиэтажную квартиру за 2 млрд рублей.

Фото: WILL OLIVER/EPA/TASS