Для вызова врача к больной дочери родителям пришлось звонить 327 раз

12.02.2020, 22:06, Новости дня

На это ушло 2,5 часа.

В Златоусте (Челябинская область) родители пытались вызвать к заболевшей двухлетней дочери педиатра. Для этого маме с папой пришлось поочередно звонить в поликлинику аж 327 раз.

О вопиющем случае рассказала депутат областного Законодательного собрания Ольга Мухометьярова на своей странице во ВКонтакте. «У девочки с субботы температура 39. В выходные трубку вообще никто не брал. И все утро понедельника мама пыталась вызвать врача», — написала депутат.

Подробности неприятного случая поведал отец малышки Илья. Он объяснил, почему отказались от вызова скорой, а пытались дозвониться именно в детскую поликлинику. По его мнению, скорая только бы увезла ребенка в больницу в другой район, а там родителям не разрешают оставаться с детьми, даже такими маленькими. В результате пришлось безуспешно дозваниваться до поликлиники.

В понедельник, 10 февраля ушло 2,5 часа, чтобы дозвониться и вызвать врача. Но доктор пришел только вечером. Выяснилось, что участковый педиатр на больничном, а другой врач отказался идти, так как чувствовал себя не очень хорошо, вот и пришла врач с другого участка.

В свою очередь главврач ГБУЗ «Городская детская больница Златоуст» Натальи Ахтарьяновой заявила изданию, что поликлиника работала и в субботу. По ее словам, медперсонал отработал 48 вызовов, а 11 февраля даже привлекли дополнительных врачей из-за эпидемии гриппа. «Всего в понедельник было 240 вызовов по 11 участкам», — констатировала Ахтарьянова.

Нехватка врачей стала результатом проведенной в России оптимизации здравоохранения. Даже вице-премьер Татьяна Голикова вынуждена была признать, что в некоторых регионах оптимизация была проведена неудачно.