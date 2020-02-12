12.02.2020, 22:06, Новости дня

По его словам, она стала ему бабушкой и мамой.

В Осетии таксист спас 101-летнюю блокадницу от голода. Рамиз Алиев познакомился с Александрой Ильиничной Левченко, когда она ходила по домам и помогала по хозяйству. Ей платили за нехитрую работу, ветеран войны могла хоть как-то прокормиться.

Своей квартиры у Александры Ильиничны нет, родных тоже. Когда была маленькой, у неё умерла мать. Тётя перевезла в Ленинград. Прожила там Александра Ильинична много лет. Родила сына. Во время блокады в шесть лет он умер — от воспаления лёгких.

В 1970-х гражданкавернулась в Осетию.В 2002-м ветерана дальние родственники выгнали из квартиры. Она пустила их пожить, а потом прописала.

Рамиз рассказал, что, когда встретил Александру Ильиничну, она весила чуть больше 30 кг. Молодой человек приютил её у себя. А сейчас планирует продать свою квартиру и купить жильё ей.

Как говорит Рамиз, Александра Ильинична стала ему бабушкой и мамой

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение правоохранителям разобраться в истории 101-летней жительницы Северной Осетии Александры Левченко. Она пережила блокаду Ленинграда, но не может получить соответствующий статус и все полагающиеся такому человеку льготы из-за потери документов.

Ранее в Израиле бабушка, пережившая холокост, отметила 104-летие в кругу 400 внуков и правнуков.