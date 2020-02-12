Монахиня сбила ребенка и скрылась с места ДТП под Калугой

12.02.2020, 22:06, Новости дня

Юная жительница Калужской области получила компрессионный перелом позвоночника в результате ДТП, виновницей которого стала 33-летняя послушница монастыря, сообщили в региональном управлении МВД.

Авария произошла еще 30 января в селе Дворцы Дзержинского района области. По данным инспекторов, водитель не совладала с управлением на скользкой дороге, "Лада-Ларгус" вылетела на встречную полосу и сбила 10-летнюю девочку, которая вместе с матерью шла по обочине.

Владелица универсала остановилась и даже поговорила с матерью пострадавшей, но через несколько минут уехала, заявив, что ее ждут другие дети.

Родственники пострадавшей рассказали "Калужским новостям", что за рулем находилась монахиня. Позже эту информацию подтвердили в региональном управлении МВД.

Полицейская проверка пока не завершена, так что процессуальное решение не принято. Девочка, получившая компрессионный перелом позвоночника, находится в больнице.