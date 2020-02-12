Депутата выгнали из «Единой России» за фото с «усами Гитлера»

12.02.2020, 22:06, Новости дня

В соцсетях разгорелся скандал из-за снимка.

Директор библиотек Читинского района Забайкальского края Евгения Ушакова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой она «зигует» рядом с председателем совета района, депутатом от «Единой России» Вильгельмом Зайделем, копирующим усы Адольфа Гитлера. Снимок стоил ему членства в «Единой России» .

После того, как в социальной сети разгорелся скандал, Ушакова удалила пост, однако некоторые пользователи Instagram успели сделать скриншот публикации. На снимке директор библиотек вскидывает руку вперед, что напоминает жест нацистского приветствия. На фотографии она запечатлена в обнимку с Зайделем, который жестом демонстрирует усы как у Гитлера.

Фото сопровождается комментарием Ушаковой: «Кто в теме, тот поймет». В социальных сетях россияне раскритиковали снимок. «Достойные преемники Гитлера и Муссолини? До Дня Победы осталось 87 дней», — написал один из пользователей.

Зайдель отказался комментировать публикацию, попросив журналистов перезвонить через неделю. Ушакова же объяснила снимок фотошопом. «Это фотошоп. У нас есть оригинал, и мы готовим документы в суд, так как мы нашли уже человека, который ее опубликовал. У меня дед воевал, у Зайделя тоже родственники воевали», — сказала она.

По ее словам, нацизм показывает правая рука, а на снимке она запечатлена с поднятой левой в момент, когда пыталась закрыть камеру, поскольку не любит, когда ее обнимают. «Вильгельм Вильгельмович вообще делал воздушный поцелуй, у него замазали несколько пальцев», — отметила Ушакова.

Президиум партии «Единая Россия» в Забайкальском крае исключил из партии депутата Читинского района Вильгельма Зайделя после появления в Сети этой фотографии.

В Сети появилось оригинальное изображение, которое подвергли обработке:

Как утверждается, оригинальная фотография

Ранее в квартире депутата-единоросса обнаружили подпольное казино.