Американцы открыли в Сирии огонь по гражданским: погиб подросток

12.02.2020, 22:06, Новости дня

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В результате стрельбы американских военных в Сирии погиб 14-летний мальчик.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, Фейсал Халид Мухаммад был убит в результате конфликта между местными жителями и военнослужащими США в районе населенного пункта Харбат-Хамо, расположенном восточнее города Камышлия.

В результате американцы открыли огонь на поражение по гражданским. Кроме убитого подростка, еще один человек был ранен. Дальнейших жертв удалось избежать благодаря вмешательству российских военнослужащих.



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Американцы открыли в Сирии огонь по гражданским: погиб подросток

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