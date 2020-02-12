«Старый дурак»: Памела Андерсон разорила мужа за 12 дней брака

12.02.2020, 22:05, Новости дня

Продюсер Джон Питер рассказал правду о романе с моделью.

Голливудский 74-летний режиссер Джон Питерс раскрыл подробности 12-дневного брака с Памелой Андерсон. Звезда сериала «Спасатели Малибу» бросила возлюбленного, не продержавшись в браке и двух недель.

«Она написала мне, что хочет выйти замуж, и это было исполнение мечты. Хотя я встречался с другой женщиной, мы были близки, я даже был помолвлен. Но я бросил все ради Пэм. И вот благодарность, которую я получаю», — признался продюсер.

По его словам, Андерсон была на грани банкротства. Чтобы погасить долги новоиспеченной женушки, Питерс заплатил более 200 тысяч долларов. Также продюсер полностью обновил гардероб 52-летней фотомодели, а на этом блондинка экономить не привыкла.

Примечательно, что Памела и Джон были знакомы друг с другом и встречались 30 лет назад, но тогда актрису спугнула разница в возрасте. Видимо, чтобы решить свои финансовые проблемы, Андерсон решила вспомнить старого поклонника.

«Нет хуже дурака, чем старый дурак» — заключил разочаровавшийся в любви продюсер.



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«Старый дурак»: Памела Андерсон разорила мужа за 12 дней брака

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