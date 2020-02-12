Отмечавший повышение под крики «АУЕ» и «Жизнь ворам» следователь лишился работы

12.02.2020, 22:05, Новости дня

Его уволили из органов.

Тюменского следователя Рафика Аглиуллина уволили после празднования повышения под возгласы «АУЕ» и «Жизнь ворам» во время банкета по случаю получения погон майора. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

Ранее в Тюмени разразился скандал из-за видео с криминальным сленгом на банкете следователя. В Сети появилось видео, на котором сотрудники МВД, СКР, прокуратуры и суда под криминальные лозунги «АУЕ» и «Жизнь ворам» отмечали новое звание Аглиуллина.

Следственный комитет уже организовал служебную проверку. По ее результатам, Аглиуллина уволили из органов по дискредитирующим основаниям, а именно за нарушение присяги сотрудника ведомства.

По данным местных СМИ, торжество проходило 7 февраля в грузинском ресторане «Салобио». На нем также присутствовали начальник отдела по борьбе с организованной преступностью регионального УМВД Алексей Ушатый, его заместитель Артур Рузеев, руководитель отдела по расследованию особо важных дел регионального СКР Игорь Деев.

Видеоролик снял и разместил в Instagram Денис Девкин, у которого есть судимость за причинение легкого вреда здоровью, хулиганство и умышленное уничтожение или причинение вреда чужому имуществу. Он же выкрикивал лозунги.

По данным соцсетей Дениса Девкина, он является директором охранного предприятия «Туман» в Тюмени. Он уже извинился за «неудачную шутку», которую, по его утверждению, он не успел объяснить из-за прервавшейся видеозаписи в Instagram.

«Я, наоборот, хотел похвалить их за то, что город у нас чистый, криминала мало. Я зашел в кафе просто купить чачи и увидел знакомых, решил присоединиться», — сказал он. По его словам, он хотел объяснить шутку, но видеозапись в Instagram оборвалась.

Неформальное молодежное сообщество АУЕ («арестантский уклад един»), члены которого пропагандируют среди несовершеннолетних воровские и тюремные понятия, требуют соблюдения «воровского кодекса», собирают деньги на так называемый общак, устанавливают параллельную структуру власти по аналогии со взрослым преступным миром.