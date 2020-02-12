Живущим без водопровода россиянам прислали счет за воду

12.02.2020, 22:05, Новости дня

В Тюменской области пожаловались на начисление платы за услуги водоснабжения.

В Тюменской области жители нескольких населенных пунктов пожаловались на начисление платы за услуги водоснабжения.

В частности, жильцы одного из домов в поселке Боровском получили квитанции с начислениями за несуществующий водопровод, сообщает управление ЖКХ Тюменского района.

«Некорректность в начислении может возникать в результате завершения мероприятий по формированию абонентской базы потребителей», — объяснили в ведомстве.

По информации Megatyumen.ru, 12 февраля чиновники проведут встречу с гражданами.

Ранее мы публиковали как в Башкирии 97-летний ветеран живет в доме без водопровода и туалета.