Всемирный мобильный конгресс в Барселоне отменен из- за коронавируса

12.02.2020, 22:05, Новости дня

Организаторы одной из крупнейших в мире выставок мобильной индустрии – Всемирного мобильного конгресса (Mobile World Congress, MWC) – отменили мероприятие из-за вспышки нового коронавируса, сообщил телеканал «24 орас».

Выставка должна была пройти с 24 по 27 февраля в Барселоне, передает ТАСС.

«GSMA отменила MWC-2020, потому что глобальная обеспокоенность в связи со вспышкой коронавируса, проблемами с поездками и другими обстоятельствами делает невозможным для GSMA провести мероприятие», – отметили организаторы.

Решение об отмене было принято после того, как несколько десятков крупных компаний объявили, что их представители не поедут на MWC. Так, от участия отказались Amazon, Ericsson, Facebook, Intel, LG, Nokia, Sony и многие другие компании.

Mobile World Congress является одной из крупнейших в мире выставок мобильной индустрии, в которой участвуют руководители операторов мобильной связи, продавцы и владельцы контента по всему миру. Обычно конгресс посещают около 100 тыс. человек.

Ранее в среду Международная автомобильная федерация (FIA) объявила о переносе этапа чемпионата мира по «Формуле-1» в Китае в связи со вспышкой коронавируса.

По данным на 12 февраля, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 44 тыс. 600 человек, количество летальных исходов достигло 1113 случаев, 4 тыс. 740 человек выздоровели.



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Всемирный мобильный конгресс в Барселоне отменен из- за коронавируса

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