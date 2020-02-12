Россияне попросил Путина провести газ в свой город и принесли ему валежник

12.02.2020, 22:05, Новости дня

В обращении к президенту говорится, что россияне «живут в Средневековье».

Забайкальский блогер Алексей Закружный (Леха Кочегар) вместе с единомышленниками принес в приемную президента РФ в Чите связку валежника и кусок угля. Они попросили передать Владимиру Путину письмо с жалобой на грязный воздух и медленную газификацию города.

«Сегодня мы сюда пришли по поводу газа в Забайкалье. Принесли подарки и письмо написали от жителей Забайкальского края. Может, сжалятся над нами и проведут голубое топливо. Принесли уголь и валежник, который нам разрешили собирать», — пояснил блогер.

Весь процесс визита в приемную президента РФ Алексей Закружный снял на видео и выложил на свой канал в YouТube.

В обращении к президенту говорится, что россияне «живут в Средневековье», поэтому они посылают ему то, чем богаты — валежник, который россиянам разрешили собирать в 2019 году.

«Вот вам наш забайкальский уголек и охапка хвороста, который вы своим указом разрешили нам собирать. Ведь без них мы бы не выжили, так как температура в наших краях опускается порой ниже 40 градусов», — указывается в письме.

Горожане уверены, что газификация не только упростит жизнь забайкальцев, но также улучшит экологическую ситуацию. Сейчас Читу периодически накрывает смогом от печного отопления и частных кочегарок, отмечают местные СМИ. 



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Россияне попросил Путина провести газ в свой город и принесли ему валежник

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