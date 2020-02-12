Джиган и Оксана Самойлова сообщили, что уже выбрали имя для четвёртого ребенка

12.02.2020, 22:04, Разное

Рэп-исполнитель Джиган и его супруга Оксана Самойлова рассказали поклонникам о том, что они уже выбрали, наконец, имя для четвёртого ребенка, которым беременна бизнесвумен. Звёздное семейство ждёт пополнения со дня на день, ведь срок экс-модели – уже 38-я неделя.

По словам Оксаны Самойловой, четвёртого ребёнка она с мужем не планировала. О беременности светская львица догадалась, лишь когда не сумела втянуть живот. Супруга рэпера также пояснила поклонникам, что её ждёт кесарево сечение, причём уже в четвёртый раз.



Фанаты Оксаны Самойловой не перестают задавать ей вопросы об имени будущего ребёнка. Бизнес-леди ответила, что с тем, как назвать малыша, они с мужем, наконец-таки, определились, хоть и «пришлось помучиться», но разглашать эту информацию она пока не готова. Не знают поклонники и пол будущего новорожденного.

Оксана Самойлова рассказала, что имя для первой дочери Ариелы она с мужем подобрала сразу, а «Лею пришлось повыбирать». Майя должна была появиться на свет в мае, но родилась в апреле. «Однако называть дочь «Апрелей» мы не рискнули», – пошутила избранница Джигана.



На сегодняшний день супруги проживают в Майами и, судя по всему, возвращаться в Россию пока не собираются. И хотя Оксана Самойлова хотела, чтобы четвёртый ребёнок родился на её родине, она уступила мужу и согласилась довериться зарубежным гинекологам и акушерам.

«Я сопротивлялась решению мужа, как могла. Мне хотелось рожать дома, у моего врача, в привычной обстановке», – призналась светская львица.