Гончарук заявил, что у правительства есть стратегия для выполнения всех задач президента

12.02.2020, 21:54, Новости дня

У Кабинета Министров Украины есть и стратегия, и команда для реализации всех поставленных президентом Владимиром Зеленским задач, заявил во время заседания правительства премьер-министр Алексей Гончарук, сообщают «Українські новини».

«Не сомневаюсь, что те задачи, которые перед нами поставил президент и народ Украины, могут быть выполнены. 2020 – Год эффективности, и мы создали фундамент для качественных изменений в государстве. В фокусе нашего внимания – человек. Поэтому в течение пяти месяцев наша команда работала над тем, чтобы люди почувствовали положительные изменения от нашей работы уже сегодня, а не через четыре–пять лет. Все, что мы делаем, все что делает украинская власть – направлено на то, чтобы рядовой украинец жил лучше», – подчеркнул он.

Премьер добавил, что ситуация на энергорынке стабилизировалась и суммы в квитанциях для населения будут существенно снижены.

«Очень важно, что мы вошли в зиму и ее собственно проходим спокойно. Это четкое подтверждение того, что энергетическая безопасность обеспечена. Более того, та работа, которая была проведена осенью и в начале зимы нашим министерством энергетики и нашими коллегами из отдельных государственных компаний, дала возможность заключить договор с россиянами и европейцами по транзиту газа и это дает нам возможность иметь стабильную ситуацию на наших энергетических рынках и существенно снизить платежку для населения», – заявил Гончарук.

Двумя другими важными направлениями работы Кабмина он назвал доступное кредитование и цифровизацию государственных услуг.

«Это один из наших основных фокусов. Вы уже видели программу «5–7–9″, она запущена. И мы в этом году будем работать над тем, чтобы любое кредитование было условно на уровне 5–7–9%, – сказал глава Кабмина. – Цифровизация уменьшает влияние чиновника на процессы, уменьшает возможности для злоупотреблений и манипуляций и направлена на то, чтобы коррупции в Украине стало меньше. Сегодня мы также приняли два документа, которые позволяют внедрять в ближайшие месяцы электронную акцизную марку. У нас есть подакцизные товары, которые отдельно облагаются. Там есть огромный серый рынок, есть отдельные компании и организованные группы, которые работают не по правилам, обманывают украинское государство и украинских граждан. И для того, чтобы установить четкие правила для всех, мы создаем систему электронных акцизных марок, чтобы все товары, которые облагаются акцизом могли быть отслежены».

«Українські новини» отмечают, что на сегодняшнем заседании правительства было принят отчет о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабинета Министров Украины, который до 14 февраля направят в Верховную Раду на рассмотрение парламентских комитетов.