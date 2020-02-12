Коронавирус 2019-nCoV. «Укрпошта» приостановила получение посылок для отправки в Китай

12.02.2020, 21:54, Новости дня

«Укрпошта» с 12 февраля приостановила получение посылок для отправки в Китай. Об этом сообщила пресс-служба украинского перевозчика накануне.

«В связи со значительным сокращением большинством авиакомпаний рейсов в Китай на не замечателен срок, прием всех видов отправлений в Китай временно приостановлено. Все отправления принятые до 11 февраля будут доставлены, однако общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены», – сказано в релизе.

В «Укрпошті» отметили, что Всемирная организация здравоохранения пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы из-за распространения коронавируса 2019-nCoV.

«ВОЗ сообщает о безопасности посылок. Люди, которые получают посылки из Китая, не подвержены риску заражения.. Однако из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний, сроки транзита почты в Украину могут быть увеличены», – подчеркивается в сообщении.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на конец суток 11 февраля количество жертв нового коронавируса в Китае достигло 1113. Общее число инфицированных составило 44 653 человека, 4740 вылечились и были выписаны из больниц. В тяжелом состоянии находится 8204 человека.