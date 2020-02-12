Мнение: Письмо: «Разблокировать блок, чтобы пошел поток»

12.02.2020, 21:52, Разное

Друзья, я сделала паузу небольшую после теста, чтобы материал утрамбовался.

Сегодня постараемся начать обсуждать первый ресурс, и потом в размеренном режиме — остальные.

А пока вот такое письмо на тему ресурсов.

Главные ошибки с точки зрения прокачки давайте выделим.

na_volnu

Здравствуйте, Эволюция.

Темы о ресурсах в связи с тестом натолкнули меня на письмо.

Мне 25, я работаю учительницей музыки в школе за самую минимальную зп, перед этим пробовала себя в нескольких других деятельностях, разных, но суть одна — проблема с деньгами, мне никогда не везло, хорошо еще если дело нравилось. У меня такое чувство, что некоторые люди делают деньги из воздуха.

(Чем больше вы рассчитываете на везенье и завидуете чужому везенью, тем меньше у вас шансов начать прокачивать ресурс)

Например, блогеры. У них там от 100 тыс. до 1 млн. подписчиков — почему бы не делать бьюти-боксы, курсы, тренинги на различные темы, реклама, проекты — все раскупят. Я бы тоже крутилась, как они, но попробуй стань блогером, ага. У меня 5 тыс. подпищиков — никому объективно не нужна. И то долго их собирала, 2 года. Делала кавера на известные песни и некоторые знаменитости делали репосты себе в стори, лайкали.

(Тут про щипцы она пишет. Подписчиков не надо собирать, они сами собираются. Нужно делать контент, на который захочется собираться, а не гоняться за лайками. При хорошем контенте вы можете даже отгонять подписчиков от своей страницы, они все равно подпишутся, потому что им будет интересно. Понятно, что у автора в этом абзаце фокус на себе, а не на интересах подписчиков? Это тоже самое, как девушки в ресурсе любви думают, что надо уметь ловить и заманивать мужчин щипцами, и что востребованные женщины умеют мастерски щипцами владеть)

Один раз снялась в клипе, который набрал в результате много млн просмотров, но! Я за это ничего не получила, кроме морального удовольствия — артист был тогда еще не знаменитым, да а если был бы, я бы, вероятно, не попала (а это было благодаря знакомым).

(Хочет любое внимание сразу монетизировать, даже если получила его случайно и за чужой счет. Здесь тоже смотрите параллель с ресурсом любви. Вас лайкнули в тиндере, а вы уже думаете, как делить бюджет при совместной жизни с этим симпатягой. Нетерпеливое и голодное штурманство. Признак нужды. Это та вещь, которая блокирует любой ресурс)

Когда-то состояла в модельном агентстве, работала в Китае. Кастинги шли как когда, но в основном плохо. Потом пробовала себя в сферах, где нужна база клиентов, а я этого не учла и уходила в минус, потом еще продавщицей подрабатывала, тогда был стабильный доход, но низковатый, как ни крути, и здоровье похирело, это была моя самая ужасная и стрессовая работа.

В школе просто отдых по сравнению.

(Вот она соизмеряет вложения свои и доходы. И все время хочет вложения сократить, а доходы увеличить. Не выходит, конечно, поскольку фокус опять на своем кармане, а не на качестве услуг и продуктов)

Может быть, с ресурсом искусства все не так плохо, во всяком случае он как луч света. Мне хотелось бы записать пару песен. Друг, у которого есть студия предлагает помочь. Бесплатно. Не знаю, выйдет ли что-то из этого, но хотя бы в кайф.

(Кайф это хорошо, но надо еще понять, от чего этот кайф. Если от стремления почувствовать себя звездой, поиграть в звезду, когда по факту вы еще никто, то это кайф от короны. Если кайф от надежды на скорые деньги и славу, тем более. Если же хочется сделать красивый продукт, воплотить свой замысел, реализовать себя в создании чего-то и от этого кайф, то это может быть и поток в ресурсе)

С нетерпением жду побольше об этом ресурсе, как его прокачать.. это, наверное, уровень звезды, из самых талантливых. Мне хоть бы немного продвинуться.

(Прокачка ресурса искусства не обязательно связана с собственным талантом)

Иногда мне пишут известные блогеры, хвалят значимые для меня люди в сфере музыки, могут ответить на стори и просто пообщаться на интересную тему. Но, кстати, к сожалению, встречаться мне такие не предлагают. Для них моя ОЗ слишком мала, я все таки не инста модель, которая каждый месяц на новом курорте и не успешная бизнес-леди.

(Здесь небогатое содержимое шкатулочки и горевание, что корону нечем кормить. Ну и зависть опять. Народ, вы бы знали, сколько энергии уходит на зависть, особенно не белую, деятельную, а черную, пассивную. Белой завистью иногда называют нормальное соперничество и конкуренцию, амбции профессиональные. Но это некорректно называть завистью. Настоящая зависть — это вампирическая воронка, она не оставляет от вас ничего, только обиду и злость)

С последним бывшим рассталась 3 месяца назад. Он мне более-менее нравился, правда, больше, как друг. Но он возил везде на ауди, дарил букеты роз, был веселый и классный, как мне показалось сначала… и этим вызывал во мне какие-то чувства. А потом вылезло куча его проблем, я поняла, что меня ждет тухляк и болото. У нас не совпадали ни хобби, ни вкусы, ни интересы и, честно говоря, я приняла его ОЗ выше, чем она была на самом деле. Не знаю, любил ли он меня, но я осознала, что я его нет.

(В любви у нее тоже ЗВ и внешний локус. Хотелось бы больше удовольствий получать от мужчин, но они — тухляк. Хотя если «не совпадали вкусы и интересы», значит она в его вкусы и интересы не особо входила, иначе бы «совпадали»)

После него потянуло на парня красивее, но небогатого. Свидание было неплохим, он держал меня за ногу в кино, потом поцеловал. А потом по общению, я поняла, что он мало того, что безработный в 26 лет, так еще и безграмотный и тупой (нет, я и сама могу затупить, я все понимаю, но хуже него можно только СтОлБиКОм писать, как в 2007 малолетки, брр), без образования, амбиций.

Следующую встречу я отменила, он начал спрашивать, что не так и тд, я как-то обтекаемо ответила, спряталась. Он устроился официантом начал мне опять писать, что скучает, любит, давай встретимся. Ну вроде уже хоть работа есть, думаю, может с ним повстречаться, пока не встречу кого-то получше. Но после очередного общения, когда он меня отморозил безграмотной тупостью, я решила, что нет.

Вы недавно писали, что расскажете о том, как латать поле после расставания, наверное, у меня что-то с этим не так после того, как меня бросил любимый парень (это было в начале лета). Он был успешный фотограф с неким хороводом девушек, если так можно сказать. К нему постоянно все липли, как к магниту. В отношениях с ним я была дурой и он ушел к другой. Не знаю, что я такого сделала, точнее не хочу вспоминать (обычная рапунцеливщина), но все адекватные парни от меня и вправду разбежались, хотя было пару достойных ухажеров. Как будто поле против меня.

(Она думает, что дыры в поле появляются, когда кто-то бросает. Дыры в поле — это собственные сливы, потеря самоуважения, предательство себя. Вот от зависти бывают дыры и еще какие. А когда кто-то вас бросает и вы принимаете это в границах, с опорой на себя, поле наоборот становится плотней и поток ваш лучше, как при любом испытании, которое вы прошли с честью)

Думаю, что для того, чтобы найти нормального парня, как минимум в моем вкусе и с нормальной работой, мне нужно поправить свою экономику. Не знаю сколько времени это займет, но, может, в творчестве повезет.

(Если пытаться подключать ресурс искусства ради экономики, угробишь и искусство, и экономику. Некоторые приводят в пример Чехова или Достоевского, которые писали, чтобы себя прокормить, но получалось гениально. Так у них уже было прокачан творческий навык и еще как, вот они и кормились с его помощью. А если вы ноль в этом и ноль в том, нельзя пытаться кормиться и тем более богатеть за счет искусства. Так и останетесь в своей короне нищими и никому не интересными)

Но самое трудное сделать первый прыжок в экономике, нащупать почву под ногами, разблокировать блок в нем, чтобы пошел поток. Надеюсь, у меня как-то получится.

(Думаю, что нет. Потому что надо начинать не с прыжка, а с шажка. И не мечтать о потоке, о том, что он явится по щучьему велению извне, а приучать себя к дисциплине, к порядку, к экономии и к режиму)

Спасибо за все, что вы делаете!