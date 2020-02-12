Расстрел мирных сирийцев американцами удалось остановить российским военным

12.02.2020, 21:51, Новости дня

Российские военнослужащие помогли предотвратить обострение ситуации в сирийской провинции Хасеке после столкновения американских военных с мирными жителями, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков.

По его словам, между военнослужащими США и местным населением в сирийской провинции Хасеке «произошел конфликт, в результате которого военные США открыли огонь на поражение по гражданским лицам», передает ТАСС.

В результате, по данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, «один местный житель получил ранения», «еще один – 14-летний мальчик Фейсал Халид Мухаммад – погиб».

«Только благодаря усилиям прибывших к месту происшествия российских военнослужащих удалось предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта с местными жителями», – сказал Боренков.

По его словам, российские военнослужащие также помогли «обеспечить выход колонны ВС США в направлении пункта базирования в районе населенного пункта Химо провинции Хасеке».

Ранее в среду на северо-востоке Сирии в районе населенного пункта Камышлы произошло боестолкновение отряда возглавляемой США международной коалиции с проправительственными сирийскими силами.



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Расстрел мирных сирийцев американцами удалось остановить российским военным

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