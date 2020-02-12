Глава «Слуги народа» в Раде извинился за слова о подаче воды в Крым

12.02.2020, 21:44, Новости дня

Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия извинился за свои слова о том, что Киев мог бы возобновить подачу воды в Крым, чтобы иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу.

«Уважаемые друзья, мои вчерашние слова о воде наделали много шума и сегодня мы вынуждены оправдываться за то, чего не было … В нашей фракции никогда не поднимался вопрос о восстановлении водоснабжения в Крыму. Наша позиция была и остается неизменной – Автономная Республика Крым является незаконно аннексированной частью Украины, восстановления суверенитета над которой мы будем добиваться всеми законными способами», – написал он в Facebook.

По словам главы фракции, «идея о возобновлении поставок воды на полуостров в обмен на вывод российских войск из Донбасса» не его, такой вопрос задал ведущий и поинтересовался мнением по этому поводу. Он подчеркнул, что ведущий программы поставил вопрос так, будто альтернативных вариантов не существует.

«Я ответил, что считаю это достаточным компромиссом. И трижды повторил, что это моя личная позиция», – добавил парламентарий. Он отметил, что «за таким якобы простым вопросом как вода, стоит серьезное юридическое и дипломатическое содержание», и на него нельзя выделить 30 секунд эфирного времени.

«Отдельно хочу принести извинения гражданам Украины, переселенцам, крымчанам, которых могли оскорбить мои слова, даже несмотря на то, что они были вырваны из общего контекста и на самом деле были трактовкой предположений, озвученных не мной», – подытожил Арахамия.

Напомним, Арахамия заявил, что если дать воду в Крым через Северо-Крымский канал, то Киев будет иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу.

В Крыму ответили, что РФ не будет торговаться с Украиной по поводу возможной подачи днепровской воды в Крым взамен на уступки в переговорах по Донбассу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Крым не может служить предметом торга на переговорах между Россией и Украиной.