«Вырваны из контекста». Арахамия извинился за слова о поставках воды в оккупированный Крым

12.02.2020, 21:42, Новости дня

Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия извинился в Facebook перед украинцами за свои слова о поставках воды в оккупированный Крым.

“Мои вчерашние слова о воде наделали много шума, и сегодня мы вынуждены оправдываться за то, чего не было. Понимаю, что мы живем в эпоху пост-правды, поэтому хочу рассказать обо всем по порядку: в нашей фракции никогда не поднимался вопрос о восстановлении водоснабжения в Крым. Наша позиция была и остается неизменной – Автономная Республика Крым является незаконно аннексированной частью Украины, восстановления суверенитета над которой мы будем добиваться всеми законными способами», – написал он.

Арахамия утверждает, что идея о возобновлении поставок воды на полуостров в обмен на вывод российских войск с оккупированной части Донбасса принадлежит не ему.

«Если вы внимательно посмотрите эфир, то увидите, что такую постановку вопроса озвучил ведущий и спросил, какое мое личное мнение по этому поводу», – подчеркнул Арахамия.

Он считает, что вопрос был сформулирован так, что альтернативных вариантов не существует.

«И я ответил, что буду считать это достаточным компромиссом. И трижды повторил, что это моя личная позиция. Вопрос компромиссов на самом деле очень сложный для нашего общества. Некоторые считают, что пусть лучше льется вода, чем проливается кровь солдат. Кто-то с этим категорически не согласен. Но все мы точно согласны с тем, что хотим лучшего будущего для своей страны, но не за счет уступок в вопросе суверенитета и территориальной целостности», – написал глава фракции «Слуга народа».

Арахамия подчеркнул, что за таким якобы простым вопросом, как поставки воды, стоит серьезное юридическое и дипломатическое содержание.

«На него нельзя ответить за 30 секунд на ток-шоу. И пусть это будет для меня наукой на будущее. Отдельно хочу принести извинения гражданам Украины, переселенцам, крымчанам, которых могли оскорбить мои слова, даже несмотря на то, что они были вырваны из общего контекста и на самом деле были трактовкой предположений, озвученных не мной. Я рос в Николаеве, крымчане – наши соседи. Я очень люблю Крым, и мы никогда не допустим любых форм легализации незаконной аннексии наших территорий. Крым был, есть и будет частью Украины», – резюмировал нардеп.

Шановні друзі, мої вчорашні слова про воду наробили багато шуму і сьогодні ми змушені виправдовуватися за те, чого не… Posted by David Braun on Kolmapäev, 12. veebruar 2020

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию «Крым.Реалии», эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В августе 2018 года после выбросов в атмосферу в районе завода «Крымский титан» оккупационная власть связалась с руководством Херсонской области и просила воду якобы для покрытия кислотонакопителя завода. Украинские власти проверили версию о кислотонакопителе и выяснили, что он не является источником выбросов. Воду Крыму не дали.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады нардеп от «Слуги народа» Юрий Аристов заявил, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в аннексированный Россией Крым. Об этом он рассказал журналистам программы «Схемы: коррупция в деталях», вышедшей в эфир 30 января 2020 года.

5 февраля представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич отметил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.