Арахамия о пранкере Джокере: У меня есть гипотеза, что это человек, имеющий отношение к «Слуге народа»

12.02.2020, 21:42, Новости дня

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в интервью «Стране» заявил, что позитивно относится к пранкеру Джокеру.

«Я бы и сам хотел делать что-то подобное. Я занимался социальной инженерией, а это и есть пранк в чистом виде. У меня бы хорошо получилось. В этом государстве все – Джокеры», – сказал Арахамия.

По его словам, он лично не знаком с Джокером и не общался с ним вживую.

«Это хороший парень… Я его лично не знаю. Но у меня есть гипотеза, кто это. Это один человек, не скажу, кто. Но он имеет отношение к “Слуге народа”. У меня под сидением в Раде лежит бутылка виски – это для него. Мы с ним договорились, что когда встретимся, я ему ее передам. Я его уважаю. Как только эта бутылка виски пропадет, для вас это будет сигнал, что я наконец увиделся с Джокером», – сказал политик.

Пранкер Джокер завел свой Telegram-канал в октябре и с тех пор регулярно публикует там свою переписку с известными депутатами и чиновниками. Сейчас на канал подписано почти 81 тыс. пользователей. Джокер известен тем, что от имени генерального прокурора Руслана Рябошапки переписывался с нардепами из фракции «Слуга народа» Николаем Тищенко, Михаилом Радуцким и Богданом Яременко. Также он общался с бывшим заместителем министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Александрой Клитиной.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Арахамия о пранкере Джокере: У меня есть гипотеза, что это человек, имеющий отношение к «Слуге народа»

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