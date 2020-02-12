Украина может согласиться на снятие санкций с РФ, Ермак готовит перезагрузку Офиса президента. Главное из Telegram-каналов

12.02.2020, 21:42, Новости дня

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

Трансформация Минских соглашений

Telegram-канал “Резидент” утверждает, что новый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак занят “трансформацией Минских соглашений в “формулу Зеленского”. Суть этой трансформации, утверждает анонимный паблик, “заключается в частичном допуске наших военных на границу между РФ и ОРДЛО, чтобы успокоить украинское общество”, и “создания совместных патрулей на территории ОРДЛО и подготовка выборов на октябрь”.

“Взамен Украина вносит в Конституцию [положение об] особом статусе Донбасса и соглашается с частичным снятием санкций с России”, – утверждают авторы Telegram-канала.

Ермак “выжал максимум из переговоров с РФ”

В то же время “ЗеРада” считает, что назначение главой Офиса президента для Андрея Ермака “стало спасением”, потому что он “выжал максимум из переговоров с РФ”.

“Минское направление мертво, а значит токсично, несмотря на “экспертные” фантазии на тему сближения с “Оппозиционной платформой – За жизнь” и Кремлем. Для следующей встречи [в нормандском формате] необходимо выполнить условия, подписанные в Париже. Они – невыполнимы”, – утверждается в сообщении.

Офис президента ждет перезагрузка

Неназванный источник Telegram-канала “Легитимный” заявил, что Ермак “хочет перезагрузить весь штат Офиса президента”.

При этом на брифинге, который новый глава ОП провел утром 12 февраля, он говорил, что на данный момент никаких ротаций не планирует.

“Я такой человек, который, во-первых, настроен на плодотворную, эффективную, коллективную работу. Поэтому, только один день прошел, я планирую в ближайшее время встретиться со всеми, поговорить. Пока что планов у меня кого-то менять или проводить какие-то ротации нет”, – отметил Ермак, назначенный главой Офиса президента 11 февраля.