Жена священника сбила ребенка в Калуге и скрылась с места аварии

12.02.2020, 21:37, Новости дня

В Калуге жена священника сбила 11-летнюю девочку с мамой и скрылась с места ДТП, сообщили местные СМИ. Происшествие, по данным управления МВД РФ по Калужской области, произошло еще 30 января, однако ведомство сообщило об этом только сейчас.

«По предварительной информации, водитель, управляя автомашиной, не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на пешехода – девочку 2009 года рождения, которая находилась в сопровождении матери, двигаясь по противоположной обочине проезжей части дороги. После совершения ДТП водитель с места происшествия скрылся», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Позже виновница ДТП была найдена, ею оказалась 33-летняя женщина, управляющая машиной марки «LADA LARGUS». Пострадавшая девочка госпитализирована с переломом позвоночника.

Как информирует kp40.ru со ссылкой на комментарий очевидца в социальных сетях, за рулем автомобиля находилась монахиня. Однако позже, как заявляет СМИ, выяснилось, что виновница аварии – жена священнослужителя. По данному факту проводится проверка.

Ранее в городе Клинцы священник сбил на «зебре» беременную женщину и ее дочь.