Жена священника сбила ребенка в Калуге и скрылась с места аварии

12.02.2020, 21:37, Новости дня

В Калуге жена священника сбила 11-летнюю девочку с мамой и скрылась с места ДТП, сообщили местные СМИ. Происшествие, по данным управления МВД РФ по Калужской области, произошло еще 30 января, однако ведомство сообщило об этом только сейчас.

«По предварительной информации, водитель, управляя автомашиной, не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на пешехода – девочку 2009 года рождения, которая находилась в сопровождении матери, двигаясь по противоположной обочине проезжей части дороги. После совершения ДТП водитель с места происшествия скрылся», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Позже виновница ДТП была найдена, ею оказалась 33-летняя женщина, управляющая машиной марки «LADA LARGUS». Пострадавшая девочка госпитализирована с переломом позвоночника.

Как информирует kp40.ru со ссылкой на комментарий очевидца в социальных сетях, за рулем автомобиля находилась монахиня. Однако позже, как заявляет СМИ, выяснилось, что виновница аварии – жена священнослужителя.  По данному факту проводится проверка.

Ранее в городе Клинцы священник сбил на «зебре» беременную женщину и ее дочь.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Жена священника сбила ребенка в Калуге и скрылась с места аварии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / Ученые назвали новый источник вируса Зика

10.12 / Устроивший стрельбу в больнице в Чехии покончил с собой при задержании

26.12 / Россияне назвали политика года

30.01 / Александр Кокорин о своем будущем: приму решение после изучения контракта

17.01 / Мэрия Москвы согласовала митинг противников путинских поправок в Конституцию 1 февраля

30.01 / Вероятность, что в Украине есть невыявленные случаи заражения новым коронавирусом, средняя – Минздрав

05.02 / «Я просто хотел уйти». Аль Пачино не знал названия шоу, на которое его пригласили

09.12 / Автор расследований о допинге Зеппельт: Мы больше не знаем, кто из российских спортсменов чист

13.01 / Ислямов: Так и не увидел какого-то просвета в деле Окуевой, чтобы рассчитывать, что мы узнаем заказчика убийства

06.01 / Волочкова обнародовала серию снимков шпагата

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика