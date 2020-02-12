Организаторы Всемирного мобильного конгресса просят власти объявить ЧС из-за коронавируса

12.02.2020, 21:30, Новости дня

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Организаторы Mobile World Congress (Всемирного мобильного конгресса, MWC) призвали власти Каталонии, где ежегодно проходит одна из главных IT-выставок, объявить режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса Covid-19. Компания-учредитель GSMA опасается, что международный съезд участников MWC 2020 приведет к новой вспышке инфекции.

Опасения GSMA обусловлены не только заботой о здоровье, пишет Wired со ссылкой на осведомленные источники. Компания лоббирует отмену MWC 2020 еще и потому, что объявление режима ЧС позволит ей вернуть по страховке деньги, потраченные на организацию мероприятия.

Намечалось, что в этом году MWC пройдет в Барселоне с 24 по 27 февраля. Её должны посетить свыше 100 тысяч человек из 200 стран.

Сегодня, 12 февраля, GSMA провела экстренное совещание, на котором был поднят вопрос об отмене мероприятия. Под угрозу срыва IT-выставку поставила массовая потеря участников.

Ранее от участия в Конгрессе отказались многие крупные бренды, включая Facebook, Amazon, LG, Intel, Ericsson, Vivo, ZTE, Nvidia, Cisco, Sony, Volvo, а также HMD Global, которая выпускает устройства под маркой Nokia. «В качестве меры предосторожности сотрудники Facebook не станут присутствовать на Mobile World Congress в этом году из-за роста рисков для здоровья населения, связанных с коронавирусом», — завили по этому поводу в Facebook.

Samsung, Huawei, Oppo, Xiaomi и Motorola на прошлой неделе подтвердили, что посетят MWC 2020. Всех сотрудников Huawei и Oppo (от руководителей до обслуживающего персонала), приезжающих из Китая, поместят на 14-дневный карантин за пределами страны до начала выставки.

Вероятно, GSMA все же придется смириться с потерей гостей. Сегодня мэр Барселоны Ада Колау заявила, что город «идеально подготовлен» к проведению MWC, и «нет никаких оснований» предпринимать экстренные меры. Как пишет El Pais, MWC создает в Барселоне 14 тысяч временных рабочих мест и приносит столице Каталонии около EURO492 евро доходов.

По последним данным, от болезней, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19, в Китае погибли более 1100 человек. Общее число заболевших превысило 44 тысячи.

Текст:

Вести.Hi-tech



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Организаторы Всемирного мобильного конгресса просят власти объявить ЧС из-за коронавируса

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