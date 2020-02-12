Ему оставался год: адвокат Свиридова рассказал о болезни подзащитного

12.02.2020, 21:30, Новости дня

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Бывшему начальнику управления ФСИН Виктору Свиридову оставалось жить около года. Об этом рассказал адвокат мужчины Григорий Иванищев.

Ранее стало известно, что у Свиридова был рак четвертой стадии. Адвокат отметил, что с такой болезнью человека нельзя заключать под стражу. По словам Иванищева, судья посчитала, что не было достаточно доказательств заболевания, несмотря на подшитую к делу историю болезни.

Адвокат Свиридова рассказал, что опухоль его подзащитного была неоперабельной — мужчине оставалось жить около года, сообщает РИА Новости.

Бывший начальник управления ФСИН скончался в зале суда в среду, 12 февраля. Это случилось после оглашения ему приговора по делу о вымогательстве — три года с отбыванием в колонии строгого режима.

Виктор Свиридов пронес в зал суда наградной пистолет Макарова. Каким образом он это сделал, пока остается неизвестным. Адвокат Григорий Иванищев считает, что его подзащитный обладал соответствующим опытом, потому смог обмануть проверку.

Бывшего начальника управления ФСИН обвиняли в вымогательстве десяти миллионов рублей у экс-замдиректора ведомства Александра Сапожникова.



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Ему оставался год: адвокат Свиридова рассказал о болезни подзащитного

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