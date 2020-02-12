НАТО готово возобновить тренировочную миссию в Ираке, если получит разрешение Багдада

12.02.2020, 21:30, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа - АвтоГазРесурс

Министры обороны НАТО решили возобновить работу тренировочной миссии в Ираке, если получат на это согласие Багдада.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, дав понять, что в обмен на дополнительные формы сотрудничества его организация ждет разрешения Багдада на продолжение своей деятельности в данной стране.

При этом он не ответил на вопрос журналистов, получил ли Североатлантический альянс согласие властей Ирака, которые заморозили отношения с НАТО после убийства Соединенными Штатами 3 января 2020 года в багдадском аэропорту иранского генерала Касема Сулеймани.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

НАТО готово возобновить тренировочную миссию в Ираке, если получит разрешение Багдада

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Наблюдатели от СНГ оценили парламентские выборы в Азербайджане

29.12 / Chery выпустит электрический кроссовер в стиле Porsche

04.02 / Банк России выявил 210 нелегальных форекс-дилеров и 237 финансовых пирамид

06.02 / Определены сроки начала серийного производства новейших артиллерийских комплексов

03.01 / Трамп выступил с заявлением после гибели Сулеймани

28.01 / Первый случай коронавируса 2019-nCoV зафиксировали в Шри-Ланке

24.01 / Джамала показала фото с осветленными волосами

05.02 / Мужчина пытался покончить с собой и случайно вылечился от рака

14.01 / Ouest-France — Будапешт ищет новую «политическую семью» и укрепляет партнёрство с Пекином, Москвой и Лондоном

09.12 / Голых женщин на картинах «одели» на выставке в российском городе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика