«Вези меня, мразь!»: фитнес-тренер закатила жуткую истерику таксисту из-за 57 рублей

12.02.2020, 21:30, Новости дня

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Короткая, но эмоционально насыщенная поездка в такси стоила работы московскому фитнес-тренеру Яне — после публикации водителем записи она предпочла оставить занимаемую должность. А возник конфликт из-за небольшого опоздания пассажирки и добавленных к счету 57 рублей. Они-то и вывели обучающую клиентов быть в гармонии с собой девушку из себя.

 

"Вези меня, мразь!", "Это все потому, что я русская?" и "Тебя найдут, мразь!" — именно эти фразы составляли основу громогласного спича Яны, произнесенного ею днем 9 февраля в Одинцове. Таксист к его чести с достоинством отражал все атаки негодующей пассажирки, но и от своих требований не отказывался — за простой она должна была заплатить сверх нормы.

В конце концов он убедил Яну в том, что поездка без доплаты не состоится и высади ее из салона. Девушка самостоятельно добралась до фитнес-зала, а спустя пару дней, по информации Life News, уволилась — видео с ее участие обрело вирусную популярность.

Известно, что Яна недавно перебралась в Подмосковье из Томска, где она окончила политехнический университет и получила титул второй "Вице-Мисс Томск — 2013".



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«Вези меня, мразь!»: фитнес-тренер закатила жуткую истерику таксисту из-за 57 рублей

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