Facebook заблокировала сеть аккаунтов, связанных с российской разведкой

12.02.2020, 21:30, Новости дня

Социальная сеть Facebook в среду заявила, что заблокировала сеть аккаунтов, которые использовала российская военная разведка с целью распространения ложной информации, ориентированной на Украину и другие страны Восточной Европы.

«Хотя стоящие за этой сетью люди пытались скрыть свои данные и связи, наше расследование выявило связь с российскими военными разведслужбами», – говорится в заявлении Facebook.

Соцсеть, пытающаяся предотвратить использование платформы для распространения ложной информации, регулярно сообщает о пресечении дезинформационных кампаний разных стран, в том числе России.

Российское Министерство обороны пока комментариев не дает. Ранее Москва отвергала обвинения Запада в политическом вмешательстве, в том числе — выводы спецпрокурора Роберта Мюллера о том, что Россия использовала аккаунты в соцсетях в попытке повлиять на результаты президентских выборов 2016 года в США.

Глава департамента кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер отметил, что в последней российской операции были задействованы более 100 аккаунтов на платформах Facebook и Instagram. Некоторые из поддельных пользователей выдавали себя за журналистов, работающих в странах, на которые была нацелена кампания.

Затем операторы этих аккаунтов связывались с местными СМИ и политиками для распространения фальшивых сюжетов на острые политические темы – такие, как коррупция, межэтнические конфликты в оккупированном Крыму и крушение малазийского лайнера в Украине в 2014 году.

«Нам давно было известно, что эти люди ищут настоящие голоса, чтобы донести свои идеи до большего количества пользователей, – отметил Глейхер. – Это более классическая разведывательная операция – попытка манипулировать ключевыми фигурами, чтобы достичь наибольшего эффекта».

Исследователи из компании Graphika, которая занимается анализом соцсетей, изучили аккаунты перед тем, как они были заблокированы, и пришли к выводу, что пик их активности относился к 2016-2017 гг., хотя некоторые аккаунты были активны и в этом году.

Вся сеть набрала не более нескольких тысяч подписчиков, однако сумела добиться публикации статей в некоторых местных изданиях, отмечает глава отдела расследований Graphika Бен Ниммо.

По его словам, подставные «журналисты» также проводили интервью с критиками Кремля, провоцируя их на неосмотрительные комментарии и затем распространяя их в интернете.

«Задачей операции было отравить колодец информации, используя выдуманных персонажей для распространения прокремлевской и антизападной информации в интернете и местных СМИ», – отмечает Ниммо.

Facebook также заблокировала еще две группы аккаунтов, не связанных с российской операцией. Одна связана с ранее выявленной иранской сетью, ориентированной на США, а вторая – с PR-компанией из Вьетнама.