Наука: Учёные научили искусственный интеллект предсказывать риск смерти

12.02.2020, 21:26, Разное

Искусственный интеллект все чаще применяют в медицине для помощи в постановке диагноза, анализа рентгеновских снимков и кардиограмм, определения индивидуальных рисков.

Научные сотрудники российской компании Gero и МФТИ обучили нейросети предсказывать вероятность смерти на основе данных фитнес-трекера. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Старение с биологической точки зрения — это увеличение риска болезней и смерти с каждым прожитым годом: в среднем они удваиваются каждые восемь лет. При этом у двух отдельных людей с одинаковой датой рождения биологический возраст может отличаться больше, чем на десяток лет. Поэтому исследования по замедлению старения делятся на два важных направления: своевременная диагностика возрастных изменений и их терапия.

Рассказывает Петр Федичев, заведующий лабораторией моделирования биологических систем МФТИ и научный директор Gero: «Нам удалось показать, что искусственный интеллект позволяет неинвазивно оценить биологический возраст испытуемых и вероятность наступления смерти. Для достоверных результатов не требуются медицинские анализы — достаточно данных о движениях человека, записанных фитнес-трекером».
Искусственный интеллект уже применяют в анализе кардиограмм, в диагностике болезней легких по рентгеновским снимкам, с его помощью определяют биологический возраст по данным компьютерной томографии, ставят диагноз и предсказывают риски смертности по медицинским историям болезни. Ученые использовали возможности этой технологии, чтобы создать удобный инструмент мониторинга, который может оценить общее состояние организма человека и следить за изменением уровня риска еще до того, как тот сдаст какие-либо анализы.

В работе исследователи опирались на медицинские данные 10.000 человек, собранные в 2003-2006 годах в ходе национального исследования NHANES в США. В базе данных содержится информация о том, как люди с разным состоянием здоровья двигались во время непрерывного ношения фитнес-трекера: как часто переходили от движения к состоянию покоя, сколько шагов прошли, какая интенсивность физических нагрузок была максимальной. С помощью алгоритмов глубокого обучения нейронную сеть научили выявлять неблагоприятные тенденции: связывать определенные паттерны, повторяющиеся последовательности движений с данными медицинских историй и показателями анализов. Искусственный интеллект отлично справился с задачей: выявил испытуемых из группы повышенного риска и определил их биологический возраст точнее, чем традиционные методы, применяемые в исследованиях старения.

Ученые рассчитывают, что разработанный ими алгоритм будет полезен медицинским организациям и страховым компаниям, которые смогут дистанционно выявлять людей из группы риска и оптимизировать работу с ними. В компании разработали прототип мобильного приложения на основе алгоритма, Gero Lifespan, бета-версию которого уже можно установить на смартфон.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Наука: Учёные научили искусственный интеллект предсказывать риск смерти

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / В NASA сообщили о краже информации неизвестными злоумышленниками

10.12 / Стас Садальский жестко высказался по поводу смерти Юрия Лужкова

20.12 / Самонадеянная Анастасия Волочкова раздвинула ноги

12.12 / На флоте РФ два серьезных ЧП: Загорелся авианосец «Адмирал Кузнецов» и утонула подлодка «Чита»

26.12 / Врач советует исключить из рациона вредные для здоровья сердца продукты

11.12 / Как сложилась жизнь отсидевшей в тюрьме Анастасии Дашко

05.12 / «Дни.ру» дарят подарки: Beauty Box от марки «Черный Жемчуг»

23.12 / Мнение: О тающей прямо на глазах России

04.02 / В России снижены цены на популярные смартфоны Vivo

22.12 / «Пора улетать на небо»: Евгения Петросяна «похоронили» после брака с молодой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика