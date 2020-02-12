Наука: В останках динозавра обнаружили следы болезни, которая встречается до сих пор

12.02.2020, 21:25, Разное

В окаменелом хвосте молодого динозавра, который жил более 60 миллионов лет назад, ученые обнаружили признаки опухоли, которая до сих пор может развиваться у людей. Открытие опубликовано в Scientific Reports.

Брюс Ротшильд (Bruce Rotschild) из Индианского университета и Даррен Танке (Darren Tanke) из Королевского музея палеонтологии обратили внимание на специфические большие полости в двух сегментах позвонков хвоста гадрозавра – гигантского травоядного динозавра, распространенного в мире 66-80 миллионов лет назад.

Они были очень похожи на полости, которые образуют опухоли, связанные с редкой болезнью – лангергансоклеточным гистиоцитозом (ЛКГ). Это заболевание характеризуется размножением патологических клеток, которые появляются в костном мозге, в костях, реже – в других органах. Оно до сих пор встречается у людей, чаще – детей в возрасте от 2 до 10 лет. К счастью, часто такие опухоли исчезают без вмешательства.

Хвостовые позвонки были отправлены для расширенного исследования методом микрокомпьютерной томографии в Институт антропологии семьи Шмуниса при Центре исследований эволюции человека и биоистории Тель-Авивского университета.

«Микро-КТ позволяет получать изображения с очень высоким разрешением, вплоть до нескольких микрон. Мы отсканировали позвонки динозавра и создали компьютерную трехмерную реконструкцию опухоли и кровеносных сосудов, которые ее питали. Микро- и макроанализ подтвердил, что это действительно ЛКГ. Это заболевание у динозавра выявлено впервые», – рассказала руководитель исследования Хила Мэй (Hila May).

Как отметили ученые, эти неожиданные результаты указывают на то, что болезнь не уникальна для человека и существует более 60 миллионов лет.

«Подобные исследования, возможные теперь благодаря инновационным технологиям, вносят важный и интересный вклад в эволюционную медицину. Мы пытаемся выяснить, почему определенные болезни переживают эволюцию, для понимания, что их вызывает, и для разработки новых и эффективных способов их лечения», – отметил Исраэль Гершковиц (Israel Hershkovitz).



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Наука: В останках динозавра обнаружили следы болезни, которая встречается до сих пор

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