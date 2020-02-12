Для россиян предусмотрели постоянные льготы на посещение «Царского села»

12.02.2020, 21:19, Новости дня

Государственный музей-заповедник «Царское село» разработал новую систему регулирования потока посетителей, предусматривающую введение квоты на посещение музея для иностранных и российских туристов, сообщили в пресс-службе Минкультуры.

«Для граждан РФ и ЕАЭС будет действовать льготный тариф по сравнению с иностранными туристами. При этом система будет гибкой. Если квота не будет полностью раскупаться, билеты смогут приобрести иностранцы или их перенаправят в кассу», – сообщила директор музея Ольга Таратынова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Такую меру предпримут совместно с комплексом других мероприятий, направленных на регулирование турпотока. В музее-заповеднике уже введена продажа электронных билетов и система разведения потоков посетителей. В этом году музей введет сеансовую систему посещения.

Осенью 2019 года Таратынова отметила, что музей переживает коллапс из-за наплыва туристов, так как всех желающих вместить не получается. При этом, по словам директора музея, 60 – 70% гостей составляют туристы из Китая.

В сентябре замминистра культуры Алла Манилова предложила выделить для туристов из Китая отдельные дни для посещения музея-заповедника «Царское Село», чтобы российские туристы также смогли посетить Екатерининский дворец.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Для россиян предусмотрели постоянные льготы на посещение «Царского села»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Самолет «Победы» выкатился за пределы полосы при взлете в Уфе

16.12 / Директор секретариата Европейского энергетического сообщества: Россия – агрессор, она использует энергоресурсы как оружие

11.02 / Количество инфицированных коронавирусом превысило 30000, умерших от болезни — более 900

26.12 / Президент Ирака подал в отставку

16.01 / В Киеве водитель мусоровоза, на котором произошло возгорание, сам приехал к пожарным

10.02 / В столкновении катеров в Таиланде пострадали более 20 россиян

25.12 / Прокуратура вынесла представление главе района Татарстана, где Росгвардия тренировалась на школьниках разгонять митинги

02.12 / 10 мифов, которые распространяют ВИЧ-диссиденты

12.02 / Мосгорсуд проведет проверку после суицида экс-главы управления ФСИН

05.12 / Стало известно о новых обстоятельствах в деле покончившей с собой девушки-следователя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика