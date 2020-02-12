ВОЗ заявила о стабилизации ситуации с распространением коронавируса в Китае

12.02.2020, 21:19, Новости дня

Число зарегистрированных в Китае впервые выявленных случаев вызванного коронавирусом заболевания стабилизировалось за неделю, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Число впервые подтвержденных случаев заболевания, вызванного вирусом COVID-19, зарегистрированных в Китае, неуклонно сокращалось в течение последней недели, но это следует интерпретировать с особой осторожностью. Эта вспышка все еще может идти в любом направлении», – передает его слова ТАСС.

По данным на 12 февраля, количество заразившихся коронавирусом в КНР превысило 44 тыс. 600 человек. Умерли 1 тыс. 113 человек.