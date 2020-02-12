В московской школе жестоко избили ребенка

12.02.2020, 21:18, Разное

В одной из московских школ ученица получила серьезные травмы. Уточняется, что у несовершеннолетних мальчика и девочки возник конфликт.

Учащаяся, а также модель и танцовщица, оказалась пострадавшей от детской жестокости. По данным сайта VSE42.RU, ученицу доставили в отделение неотложной детской хирургии и травматологии. Девочке диагностировали травму: ушиб мягких тканей головы. Семья ребенка намерена обращаться в правоохранительные органы.



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В московской школе жестоко избили ребенка

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