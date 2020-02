Посольство США поблагодарило Богдана за партнерство и выразило надежду на сотрудничество с Ермаком

12.02.2020, 21:18, Новости дня

12 февраля посольство США в Украине в Twitter поблагодарило экс-главу Офиса президента Украины Андрея Богдана за партнерство и выразило надежду на сотрудничество с новым главой ОПУ Андреем Ермаком.

«Благодарим Андрея Богдана за партнерство и ценим его усилия по поддержке исторического развития реформ в Украине в последнее время. Мы надеемся на продолжение нашего крепкого партнерства во внедрении реформ с Андреем Ермаком», – сказано в заявлении.

We thank Andriy Bohdan for his partnership and commend his efforts to support the recent historic pace of reforms in Ukraine. We look forward to continuing our strong partnership on reform with Andriy Yermak.

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 12, 2020

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля 2020 года уволил главу ОП Андрея Богдана и назначил вместо него Ермака. В ОПУ заверили, что смена руководства офиса не повлияет на политический курс государства. Ермак 12 февраля приоритетным направлением своей работы назвал прекращение войны на Донбассе.