Гаджеты: MicroLED-дисплей Samsung The Wall с диагональю 583 дюйма и разрешением 8К

12.02.2020, 21:18, Новости дня



Размеры диагонали современных телевизоров достигают гигантских величин. Признанным лидером мирового производства мониторов со сверхбольшими диагоналями является корейская корпорация Samsung Electronics уже демонстрировавшая свои успехи на выставках CES 2018 и ISE 2018, выведя на рынок серию The Wall TV. В этом году корпорация продолжает удивлять поклонников и увеличила размеры диагонали дисплея серии The Wall TV до 583 дюймов (1,48 метра). При этом устройство получило разрешение 8K (7680х4320). Новые аппараты предназначены для коммерческого использования.



Модульные экраны Samsung серии The Wall TV используют технологию MicroLED, впервые представленную на мероприятиях CES 2018 в телевизионных устройствах с диагональю 146 дюймов. За прошедшие годы корпорация Samsung вывела на рынок несколько модификаций мониторов с технологией MicroLED, которые предназначены для различных вариантов использования. До нынешнего времени наибольшим экраном стала модель The Wall Luxury получившая экран с диагональю 292 дюйма с разрешением 8K (7680х4320).



Использование безрамочного дизайна позволяет производителю варьировать размеры телевизионных устройств, выбирая соотношения сторон и геометрические параметры необходимые заказчику для использования в конкретном помещении. При этом максимальная толщина дисплея не превышает 30 мм. В мониторах используются минимальные съемные рамки, что позволяет дизайнерам идеально встраивать устройства The Wall TV в любой дизайн.



Модель The Wall TV с 583 дюймами будет широко использоваться в коммерческих и промышленных целях, в качестве экрана в центрах автоматического управления, в транспортном контроле, в политических целях и для дизайнеров.

В модельном ряде The Wall for Business,который презентуют на ISE 2020, компания Samsung предоставит дисплеи с переменными диагоналями экранов от 219 до 292 дюймов в разрешении 4K, а также мониторы с разрешением 8K и диагоналями в диапазоне от 437 до 583 дюйма. Сведения о ценах пока не поступают и станут известны после проведения ISE 2020, в Амстердаме с 11 по 14 февраля 2020 года. Однако можно провести аналогию с моделью The Wall Luxury 8 К с диагональю 292 дюйма, продающийся в Индии за 1,68 млн долларов.