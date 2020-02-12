Гаджеты: Светильник Mitsubishi имитирует естественное голубое небо (2 фото + видео)

12.02.2020, 21:18, Новости дня



Японские офисные помещения, в отличии от западного мира, лишены кабинок, приводящих клерков к приступам клаустрофобии. Однако офисные работники Японии страдают от другой проблемы, а именно дефицита солнечного света, в связи с огромным количеством отрабатываемых японцами сверхурочных часов. Отсутствие естественного освещения приводит к депрессии и снижает эффективность работы.

Устранить проблему дефицита природного света стремится компания Mitsubishi Electric, разработавшая потолочный светильник, создающий иллюзию голубого неба над головой. Наружный дизайн светильника Misola напоминает оконный переплет, а поверхность панели имеет приятный голубоватый оттенок, имитирующий небесную гладь. При этом рамки подсвечиваются только с трех сторон, оставляя четвертую в тени, что создает иллюзию объема. Регулируя освещенность рамок, светильник также имитирует движение солнца по небосклону. Меняется и цветовая температура, создавая впечатление о смене утра, дня и вечерних сумерек.



Применение инновационных светильников имитирующих окна, снизит уровень стресса и депрессии среди офисных работников, а также будет полезно для установки в больницах и хосписов.

В продажу окна-светильники поступят к осени 2020 года. Начальная модель редуцирующаяся вручную при помощи дистанционного пульта придется отдать 6,2 тысяч и долларов. Модель с автоматизированной системой управления будет стоить 6,8 тысяч долларов.