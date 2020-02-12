Мнение: Предупреждение

12.02.2020, 21:16, Разное

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и сирийские правительственные войска в атаке на мирных жителей. Россия это отрицает. Анкара намерена атаковать правительственную армию вне идлибской зоны деэскалации, если будут вестись наступательные действия. МИД России в ответ заявил, что Москва и правительственные войска Сирии наносят удары только по террористическим формированиям.

Риторика начинает напоминать ту, которая предшествовала первому "ножу в спину" из бесчисленного множества, которое Кремль получил от турецких партнеров. Тогда турки также неоднократно предупреждали, после чего просто сбили российский самолет. В назидание.

Сегодня Эрдоган тоже прямо заявил о том, что Турция будет сбивать все летательные аппараты над идлибской зоной. С учетом действий российской авиации, которая бомбит населенные пункты и гражданское население, заявление выглядит вполне убедительным. Опровержения от нашего МИДа можно смело пропускать мимо ушей: российская логика уже давно определилась — кого убили — тот и террорист.

Эрдоган, конечно, не слишком обеспокоен гуманитарными последствиями российских и сирийских ударов по мирному населению, но вполне обоснованно подозревает партнеров в том, что бомбардировки призваны вынудить гражданских сняться с места и бежать. Бежать, кроме Турции, некуда, и миллион-полтора новых беженцев — это, конечно, угроза. И очень серьезная. А потому сбитый российский самолет в такой ситуации может стать вполне приемлемым решением.

Вчера, кстати, был сбит сирийский вертолет, мирно бомбящий бочковыми бомбами — абсолютно неизбирательным оружием — гражданское население провинции. Вполне возможно, что это последнее предупреждение перед более решительными действиями турок. Особенно опасаться им не приходится — ответ от Кремля в случае новой потери самолета будет предельно асимметричным — снова запретят помидоры или что-то в этом роде. Полгода будут рассказывать плохое про Эрдогана, потом опять будет крепкая дружба.