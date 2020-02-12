НАТО назвало наступление сирийской армии в Идлибе нападением «на невинных»

12.02.2020, 21:12, Новости дня

Наступление сирийской армии в Идлибе является нападением «на невинных мирных граждан», оно должно быть прекращено, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания совета альянса на уровне министров обороны.

«Ситуация в Идлибе обсуждалась сегодня. То, что мы видим сегодня, это жестокое применение силы и нападения без разбору на мирных граждан. Мы осуждаем это, это для нас неприемлемо», – передает его слова ТАСС.

Он призвал сирийские власти «прекратить эти нападения».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в Идлибе, однако в Кремле заявили, что сирийская армия наносит удары по террористам, а не по гражданским лицам.



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НАТО назвало наступление сирийской армии в Идлибе нападением «на невинных»

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